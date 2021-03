La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard, Sarthe SORTIE ORNITHOLOGIE La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

SORTIE ORNITHOLOGIE, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Ferté-Bernard. SORTIE ORNITHOLOGIE 2021-07-10 09:30:00 – 2021-07-10 12:30:00

Les deux observatoires du site permettent de découvrir des oiseaux aquatiques posés sur l'étang. Déplacement prévu dans la prairie humide (parcours 1.6 kms) pour entendre les passereaux. Pratique : rendez vous au parking de l'Espace Naturel Sensible des Ajeux . 2.00 €/pers. Sur réservation. Prévoir une tenue adaptée et des jumelles.

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Ville La Ferté-Bernard