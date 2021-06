Guipry-Messac Guipry-Messac 35480, Guipry-Messac Sortie Omithologie Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: 35480

Guipry-Messac

Sortie Omithologie Guipry-Messac, 25 juin 2021-25 juin 2021, Guipry-Messac. Sortie Omithologie 2021-06-25 – 2021-06-25

Guipry-Messac 35480 Guipry-Messac En partenariat avec Patrice Vannier. Venez profiter d’une balade à la découverte du cris si particulier de l’engoulevent. Ca ne vous parle pas ? alors inscrivez vous pour découvrir cette faune bien de chez nous ! tourisme@guipry-messac.bzh +33 2 99 34 61 60 https://www.guiprymessactourisme.fr/event-details/sortie-ornithologie En partenariat avec Patrice Vannier. Venez profiter d’une balade à la découverte du cris si particulier de l’engoulevent. Ca ne vous parle pas ? alors inscrivez vous pour découvrir cette faune bien de chez nous !

Détails Catégories d’évènement: 35480, Guipry-Messac Étiquettes évènement : Autres Lieu Guipry-Messac Adresse Ville Guipry-Messac lieuville 47.82405#-1.80585