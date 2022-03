Sortie oiseaux du vignoble et des pelouses sèches à Pernand-Vergelesses ENS 2022 Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Pernand-Vergelesses Côte-d’Or Pernand-Vergelesses EUR 0 0 L’itinéraire, d’environ 3,5 km et spécialement concocté pour l’observation ornithologique, cheminera tout

d’abord le long des vignes, avant de faire le tour d’un magnifique secteur de pelouse calcaire riches en buissons… et donc en oiseaux, comme l’alouette lulu.

RDV à 9 h à Pernand-Vergelesses (retour prévu pour midi). Lieu exact précisé après inscription. cote-dor@lpo.fr +33 3 80 56 27 02

