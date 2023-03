SORTIE OISEAUX DU MARAIS Chaumont-devant-Damvillers OT DES PORTES DE VERDUN Chaumont-devant-Damvillers Catégories d’Évènement: Chaumont-devant-Damvillers

Meuse Chaumont-devant-Damvillers Le Marais de Chaumont est un havre de paix au cœur de la nature Lorraine. Il s’agit d’une des dernières tourbières alcalines de Lorraine à la faune et à la flore particulière. Un animateur du CPIE vous propose une sortie de découverte des oiseaux du marais. Ce site, c’est aussi le paradis des oiseaux. Lors de cette visite, vous serez accompagné d’un animateur passionné d’ornithologie. Après vous avoir remis une paire de jumelles, il vous entraînera sur le sentier aménagé qui traverse le marais pour vous partager ses connaissances. En levant les yeux et en restant discret, vous pourrez peut-être observer et écouter les oiseaux. Vous pourrez également apprendre à reconnaître certaines espèces et comprendre l’intérêt de préserver ces milieux humides qui sont des réserves de biodiversité.

Inscription obligatoire. sorties@cpie-meuse.fr +33 3 29 87 36 65 http://www.cpie-meuse.fr/

