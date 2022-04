Sortie oiseaux dans l’Île de Rhinau Rhinau, 16 avril 2022, Rhinau.

2022-04-16 09:00:00 – 2022-04-16 12:00:00

Rhinau Bas-Rhin

Avec un bénévole de la LPO, Alain Willer, venez découvrir les oiseaux typiques présent sur l’Île de Rhinau. Grâce aux chants ou à l’observation direct, apprenez à les reconnaitre et à mieux comprendre leur mode de vie.

Des mésanges au martin pécheur en passant par les rouges-gorges ou les pics, l’île accueille une très grande diversité d’oiseaux.

Chaussures et vêtement adaptés à la météo et à la marche.

Les jumelles sont souhaitées mais pas obligatoires.

+33 3 89 83 34 10

Rhinau

