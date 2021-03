Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour Lot, Mayrinhac-Lentour Sortie Oiseaux au Marais de Bonnefont Mayrinhac-Lentour Catégories d’évènement: Lot

Mayrinhac-Lentour

Sortie Oiseaux au Marais de Bonnefont, 5 mai 2019, Mayrinhac-Lentour.
2019-05-05 08:00:00 – 2019-05-05 12:00:00
Réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont
Hameau de Lacoste
Mayrinhac-Lentour Lot

Mayrinhac-Lentour Lot Mayrinhac-Lentour 4 EUR 4 6 Le Marais de Bonnefont vous propose une découverte des oiseaux du marais, le temps d’une balade. Leur place dans la biodiversité du marais, gestion des oiseaux, intérêt du bocage. Se munir de jumelles ou de lunettes d’observation. Réservation Conseillée +33 6 78 00 93 07 Le Marais de Bonnefont vous propose une découverte des oiseaux du marais, le temps d’une balade. Leur place dans la biodiversité du marais, gestion des oiseaux, intérêt du bocage. Se munir de jumelles ou de lunettes d’observation. Réservation Conseillée

Détails Catégories d’évènement: Lot, Mayrinhac-Lentour Autres Lieu Mayrinhac-Lentour Adresse Réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont Hameau de Lacoste Ville Mayrinhac-Lentour