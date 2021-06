SORTIE OENOTOURISME : AU FIL DE LA VIGNE Vic-sur-Seille, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vic-sur-Seille.

SORTIE OENOTOURISME : AU FIL DE LA VIGNE 2021-06-19 18:00:00 – 2021-06-19 20:00:00

Vic-sur-Seille Moselle Vic-sur-Seille

18 EUR

L’office de Tourisme du Pays du Saulnois propose une nouvelle sortie écotourisme sur le thème de l’oenotourisme. La vigne, le vin, le respect du vivant, les influences de la lune… Rémi GAUTHIER, vigneron trentenaire installé depuis 2014 à Vic sur Seille nous invite au fil d’une balade à travers les vignes en apportant ses connaissances et son regard sur le vignoble Mosellan, la géologie ou encore la viticulture biologique et biodynamique. L’utilisation et la compréhension des termes techniques propre à l’oenologie seront mis à l’honneur lors d’une dégustation des deux vins du domaine.

Réservation obligatoire au 03 87 01 16 26 ou par mail contact@tourisme-saulnois.com

contact@tourisme-saulnois.com +33 3 87 01 16 26 http://www.tourisme-saulnois.com/

L’office de Tourisme du Pays du Saulnois propose une nouvelle sortie écotourisme sur le thème de l’oenotourisme. La vigne, le vin, le respect du vivant, les influences de la lune… Rémi GAUTHIER, vigneron trentenaire installé depuis 2014 à Vic sur Seille nous invite au fil d’une balade à travers les vignes en apportant ses connaissances et son regard sur le vignoble Mosellan, la géologie ou encore la viticulture biologique et biodynamique. L’utilisation et la compréhension des termes techniques propre à l’oenologie seront mis à l’honneur lors d’une dégustation des deux vins du domaine.

Réservation obligatoire au 03 87 01 16 26 ou par mail contact@tourisme-saulnois.com

OTPS