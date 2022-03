Sortie Odonates Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône 20 20 Entrez dans le monde fascinant des odonates.

Naturaliste amateur ou amoureux de nature, venez vous initier à l’odonatologie en compagnie de Delphine, garde-animatrice au Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Après une rapide formation en salle, elle vous initiera à la capture et à l’identification des espèces communes de l’étang. Initiez-vous à l’odonatologie lors de cette sortie pour naturaliste amateur. Entrez dans le monde fascinant des odonates.

