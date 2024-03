Sortie observation et écoute des oiseaux des Longs Champs EPI des Longs Champs Rennes, samedi 23 mars 2024.

Sortie observation et écoute des oiseaux des Longs Champs Sortie nature Samedi 23 mars, 09h15 EPI des Longs Champs Gratuit

C’est le printemps ! Ouvrez les yeux et les oreilles !

Réjane PESTY propose une sortie d’observation et chants d’oiseaux.

Rendez-vous sur le parvis de l’EPI samedi 23 mars à 9h15.

Gratuit – Adulte et enfant (à partir de 6 ans)

Apportez jumelles et/ou longues vues si vous en avez

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299276327 »}, {« type »: « email », « value »: « epi@longschamps.fr »}]

oiseau découverte

