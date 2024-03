Sortie observation et écoute des oiseaux des Longs Champs EPI des Longs Champs Rennes, samedi 23 mars 2024.

Du 2024-03-23 09:15 au 2024-03-23 12:00.

C’est le printemps ! Ouvrez les yeux et les oreilles !

Réjane PESTY propose une sortie d’observation et chants d’oiseaux.

Rendez-vous sur le parvis de l’EPI samedi 23 mars à 9h15.

Gratuit – Adulte et enfant (à partir de 6 ans)

Apportez jumelles et/ou longues vues si vous en avez

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine