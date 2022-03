Sortie observation des chamois au Gaschney Muhlbach-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Muhlbach-sur-Munster Haut-Rhin Muhlbach-sur-Munster EUR Partir sur la piste des chamois, et au détour d’un sentier, observer un chamois sur son terrain d’élection. Terre de Sylphe vous propose d’observer les chamois sur les chaumes du massif vosgien tout en admirant de magnifiques points de vue sur les cirques et lacs glaciaires. Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau, un en-cas pour les petites faims et des vêtements chauds.

Déplacement jusqu'au lieu de départ avec votre véhicule personnel. Sortie à partir de 6 ans Chien interdit et porte bébé interdit Admirer de somptueux points de vue sur les lacs tout en observant les chamois sur leur terrain de prédilection. Terre de Sylphe vous propose de partir sur la piste des chamois. +33 3 89 77 31 80

Déplacement jusqu’au lieu de départ avec votre véhicule personnel. Sortie à partir de 6 ans Chien interdit et porte bébé interdit Muhlbach-sur-Munster

