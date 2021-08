SORTIE NOCTURNE TRAME NOIRE & CHAUVE-SOURIS AVEC LA LPO Clisson, 26 août 2021, Clisson.

SORTIE NOCTURNE TRAME NOIRE & CHAUVE-SOURIS AVEC LA LPO 2021-08-26 19:45:00 – 2021-08-26 21:45:00

Clisson 44190 Clisson

Cette sortie nocturne sera l’occasion de découvrir la faune nocturne et devenir incollable sur les chauves-souris. Accompagnée d’une animatrice naturaliste passionnée à la Ligue Pour la Protection des Oiseaux partenaire de l’ABC de Clisson, cette animation se fera sous forme de déambulation.

Tour à tour : vampire, super-héros, persécutée pour sa mauvaise réputation ou afficher comme porte-bonheur… la chauve-souris et son physique étrange ne laisse personne indifférent. D’ailleurs sa morphologie atypique, lui permet d’être l’unique mammifère volant au monde ! Et ce n’est pas la seule excentricité de cet animal, sa méthode de chasse est tout aussi particulière qu’efficace. En effet, elle se déplace en émettant des ultrasons qui vont ricocher sur les obstacles ou sur les proies de sorte à ce que l’information lui reviennent et lui permettent de se repérer. Malheureusement à cause de la destruction de leur habitat, les populations de chiroptère sont en déclin. En effet, certaines espèces voient leur cadre de vie se dégrader ou disparaître à cause de points lumineux trop présents ou la rénovation des vieilles granges et façades de maison qui ferment l’accès à des abris sûrs pour les chauves-souris, mais aussi les hérissons, lucioles ou autres vers luisants… Cette sortie nocturne sera l’occasion d’aborder toutes ces questions, découvrir la faune nocturne et devenir incollable sur les chauves-souris. Accompagnée de Marie GERGEREAU animatrice naturaliste passionnée à la Ligue Pour la Protection des Oiseaux partenaire de l’ABC de Clisson, cette animation se fera sous forme de déambulation.

Sortie gratuite sur inscription, tenue adaptée conseillée, de couleur sombre de préférence.

Public à partir de 7 ans. Enfants obligatoirement accompagnés.

Le rendez-vous se fait devant l’entrée du château.

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité et fêter l’obtention du label « Villes et Villages étoilés », venez participer à une sortie nature à la tombée de la nuit et découvrir la faune nocturne avec les chauves-souris !

biodiversite@mairie-clisson.fr http://www.mairie-clisson.fr/agenda/stockage/vue-detaillee/news/sortie-nocturne-trame-noire-chauve-souris-avec-la-lpo/

