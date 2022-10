Sortie nocturne Le jour de la Nuit Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise Dans le cadre de l’événement national « Jour de la Nuit », la ville de Beauvais a décidé d’éteindre les lumières des monuments communaux et réduire l’intensité lumineuse à partir de 22h30 dans une optique d’économie d’énergie et de préservation de la biodiversité nocturne. À cette occasion, venez le temps d’une petite heure, découvrir notre petite faune nocturne (chauves-souris, papillons de nuit, oiseaux) avant d’assister à l’extinction de certains de nos édifices et bénéficier de la beauté de notre ciel étoilé. Gratuite et ouverte à tous

