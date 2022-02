Sortie nocturne découverte des chouettes Mézidon Vallée d’Auge, 26 février 2022, Mézidon Vallée d'Auge.

Sortie nocturne découverte des chouettes Mézidon Vallée d’Auge

2022-02-26 20:00:00 – 2022-02-26

Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Cette sortie sera l’occasion de découvrir le monde fascinant et peu connu des rapaces nocturnes. Sortons sous le ciel étoilé et devenons de vrais oiseaux de nuit le temps d’une découverte ! Au moment de se blottir dans notre lit, des milliers de paires d’yeux s’ouvrent. La nuit s’anime alors d’une multitude de bruits et de mouvements. Hiboux et chouettes symbolisent sans conteste cette vie nocturne. Nous vous proposons une excursion nocturne à Lécaude.

