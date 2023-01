Sortie nocturne Chouettes et compagnie à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde

Sortie nocturne Chouettes et compagnie à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 17 mars 2022, Braud-et-Saint-Louis . Sortie nocturne Chouettes et compagnie à Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions

2022-03-17 – 2023-03-17

Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis

Gironde Nuit ne rime pas toujours avec repos ! Dans l’obscurité, le petit peuple de l’ombre s’active pour se nourrir. En compagnie d’un guide nature, percez les mystères de ces animaux discrets qu’on a peu de chance de rencontrer en journée. Une balade dans la pénombre pour s’imprégner de l’univers de la faune nocturne et qui sait, peut-être en rencontrer certains… Nuit ne rime pas toujours avec repos ! Dans l’obscurité, le petit peuple de l’ombre s’active pour se nourrir. En compagnie d’un guide nature, percez les mystères de ces animaux discrets qu’on a peu de chance de rencontrer en journée. Une balade dans la pénombre pour s’imprégner de l’univers de la faune nocturne et qui sait, peut-être en rencontrer certains… +33 5 57 32 88 80 Terres d’Oiseaux © ot cce

Terres d’Oiseaux Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Braud-et-Saint-Louis, Gironde Autres Lieu Braud-et-Saint-Louis Adresse Braud-et-Saint-Louis Gironde Terres d'Oiseaux Nouvelles Possessions Ville Braud-et-Saint-Louis lieuville Terres d'Oiseaux Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis Departement Gironde

Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/braud-et-saint-louis/

Sortie nocturne Chouettes et compagnie à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis 2022-03-17 was last modified: by Sortie nocturne Chouettes et compagnie à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis 17 mars 2022 Braud-et-Saint-Louis Gironde Nouvelles Possessions Terres d'Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde

Braud-et-Saint-Louis Gironde