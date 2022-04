SORTIE NOCTURNE : C’EST CÔA… DANS LA MARE ?, 29 avril 2022, .

SORTIE NOCTURNE : C’EST CÔA… DANS LA MARE ?

2022-04-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-29 21:30:00 21:30:00

4.5 7 EUR Ça nage, ça vole, ça saute, ça bourdonne…

Ecoutons, observons et identifions toutes ces petites bestioles qui se dissimulent dans l’eau… tout un monde à découvrir indispensable à nos rivières et étangs. Alors, A vos épuisettes et loupes ! Au programme : Projection, balade à la lueur des lampes et concerto. Pour observateurs attentifs et discrets !!

