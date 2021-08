SORTIE NOCTURNE – AVEC LA LPO – JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Sérignan, 18 septembre 2021, Sérignan.

SORTIE NOCTURNE – AVEC LA LPO – JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-18 21:00:00 21:00:00

Sérignan Hérault Sérignan

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) propose de découvrir les espèces nocturnes présentent sur le site naturel des Orpellières. Une sortie originale accompagnée d’une animatrice expérimentée et passionnée.

La part belle sera faite à l’Effraie des clochers, lors de cette balade, petits et grands pourront en apprendre plus sur son rôle et sur régime alimentaire.

Visite accessible à partir de 7 ans.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/

