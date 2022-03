Sortie nocturne au Trobodec Guimaëc, 14 avril 2022, Guimaëc.

Sortie nocturne au Trobodec Le Prajou Face au musée des vieux outils Guimaëc

2022-04-14 20:00:00 – 2022-04-14 21:30:00 Le Prajou Face au musée des vieux outils

Guimaëc Finistère Guimaëc

Venez découvrir la faune et la flore de la vallée du Trobodec au crépuscule et laissez vous bercer par le bruit de la rivière et le chant des oiseaux avant la nuit.

– Inscription obligatoire

– Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la météo et une lampe!

– Tarif : 5€ / Gratuit pour les – 12 ans

clementine.mignot@ulamir-cpie.bzh +33 2 98 67 51 54

