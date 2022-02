Sortie nocturne au bord de la mare Saint-Laurent, 25 février 2022, Saint-Laurent.

Sortie nocturne au bord de la mare Saint-Laurent

2022-02-25 – 2022-02-25

Saint-Laurent Côtes d’Armor Saint-Laurent

Des bottes, une lampe frontale et des habits chauds : parés pour découvrir la vie intense des mares et des prairies du Palacret, où vivent et se reproduisent les batraciens. Animé par War-dro an Natur. A partir de 5 ans.

+33 6 15 18 16 83

Des bottes, une lampe frontale et des habits chauds : parés pour découvrir la vie intense des mares et des prairies du Palacret, où vivent et se reproduisent les batraciens. Animé par War-dro an Natur. A partir de 5 ans.

Saint-Laurent

dernière mise à jour : 2022-01-13 par