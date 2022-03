Sortie nocturne à la rencontre des chauves-souris – ENS2022 Lamarche-sur-Saône Lamarche-sur-Saône Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Lamarche-sur-Saône

Sortie nocturne à la rencontre des chauves-souris – ENS2022 Lamarche-sur-Saône, 26 août 2022, Lamarche-sur-Saône. Sortie nocturne à la rencontre des chauves-souris – ENS2022 Lamarche-sur-Saône

2022-08-26 – 2022-08-26

Lamarche-sur-Saône Côte-d’Or Lamarche-sur-Saône EUR À l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, venez prendre part au spectacle offert par les chauves-souris à la sortie de leur gîte et les écouter communiquer à l’aide d’un détecteur à ultrasons. L’observation sera précédée par la projection d’un film sur les chiroptères. elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr À l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, venez prendre part au spectacle offert par les chauves-souris à la sortie de leur gîte et les écouter communiquer à l’aide d’un détecteur à ultrasons. L’observation sera précédée par la projection d’un film sur les chiroptères. Lamarche-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Lamarche-sur-Saône Autres Lieu Lamarche-sur-Saône Adresse Ville Lamarche-sur-Saône lieuville Lamarche-sur-Saône Departement Côte-d'Or

Sortie nocturne à la rencontre des chauves-souris – ENS2022 Lamarche-sur-Saône 2022-08-26 was last modified: by Sortie nocturne à la rencontre des chauves-souris – ENS2022 Lamarche-sur-Saône Lamarche-sur-Saône 26 août 2022 Côte-d'Or Lamarche-sur-Saône

Lamarche-sur-Saône Côte-d'Or