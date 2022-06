SORTIE NOCTURNE À LA RECHERCHE DU BUSARD SAINT-MARTIN Villepail Villepail Catégories d’évènement: 53250

Le Parc, vous propose une soirée de découverte de la vie nocturne dans les landes. A cette occasion, le projet LIFE Avaloirs vous sera présenté ainsi que les espèces qu'il vise à préserver. Cette sortie, au cœur des landes, permettra de découvrir cet habitat typique de nos régions et les actions menées pour sa conservation. A la tombée de la nuit, vous aurez peut-être la chance d'observer le Busard Saint-Martin qui regagne son dortoir.

