Sortie nocturne > A la recherche des petits dragons d’eau Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blainville-sur-Mer

Manche

Sortie nocturne > A la recherche des petits dragons d’eau Blainville-sur-Mer, 16 mars 2022, Blainville-sur-Mer. Sortie nocturne > A la recherche des petits dragons d’eau Blainville-sur-Mer

2022-03-16 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-16 22:00:00 22:00:00

Blainville-sur-Mer Manche Blainville-sur-Mer Manche En compagnie de l’association AVRIL, venez découvrir et rechercher les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous. Humidité garantie ! Prévoir bottes, une tenue bien chaude et lampe frontale.

Inscription obligatoire. En compagnie de l’association AVRIL, venez découvrir et rechercher les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous. Humidité garantie ! Prévoir bottes, une tenue bien chaude et lampe frontale.

Inscription obligatoire. contact@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 https://www.associationavril.org/ En compagnie de l’association AVRIL, venez découvrir et rechercher les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons…) avec nous. Humidité garantie ! Prévoir bottes, une tenue bien chaude et lampe frontale.

Inscription obligatoire. Blainville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-11 par Partenaires extérieurs

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Blainville-sur-Mer Adresse Ville Blainville-sur-Mer lieuville Blainville-sur-Mer Departement Manche

Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blainville-sur-mer/

Sortie nocturne > A la recherche des petits dragons d’eau Blainville-sur-Mer 2022-03-16 was last modified: by Sortie nocturne > A la recherche des petits dragons d’eau Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer 16 mars 2022 Blainville-sur-Mer manche

Blainville-sur-Mer Manche