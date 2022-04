Sortie Nocturne à la découverte des chauves-souris Gacé Gacé Catégories d’évènement: Gacé

Gacé Orne Gacé Cette soirée, dédiée aux chauves-souris de Normandie, vous permettra de vous plonger dans le monde fascinant de ces animaux nocturnes, de découvrir leurs mœurs, les espèces de chez nous et comment les protéger. Accompagner d’un guide nous partirons en balade nocturne pour les observer.

A partir de 6 ans

RDV au parking de la Mairie, Gacé

