2022-05-06 21:00:00 – 2022-05-06 23:00:00

A la nuit tombée, suivez Elise et Bénédicte à travers bois. Vos pas, vous mèneront jusqu'aux Mardelles. Vous y découvrirez tritons, grenouilles et autres habitants des mares.

Lieu de rendez-vous :

Parking du Crot des Labeaux sur la D2

+33 3 86 37 99 07

Parking du Crot des Labeaux sur la D2 Prémery

