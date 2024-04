Sortie nature »l’envers des plantes » Grainville-la-Teinturière, samedi 24 août 2024.

Sortie nature »l’envers des plantes » Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Que font une naturaliste et une magicienne ensemble ? Elles vous racontent les plantes d’une manière extraordinaire. Botanique, usages et magie se mêleront dans cette balade contée à deux voix.

RDV parking du site des Basses Eaux, route d’Yvetot à Grainville-la-Teinturière à 16h.

Animée par Entre Terre et Merveilles et l’association On a jamais fini de rêver.

Gratuit sur réservation obligatoire.

Adapté aux familles, prévoir chaussures de marche.

Que font une naturaliste et une magicienne ensemble ? Elles vous racontent les plantes d’une manière extraordinaire. Botanique, usages et magie se mêleront dans cette balade contée à deux voix.

RDV parking du site des Basses Eaux, route d’Yvetot à Grainville-la-Teinturière à 16h.

Animée par Entre Terre et Merveilles et l’association On a jamais fini de rêver.

Gratuit sur réservation obligatoire.

Adapté aux familles, prévoir chaussures de marche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 16:00:00

fin : 2024-08-24

Parking des basses eaux

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie

L’événement Sortie nature »l’envers des plantes » Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre