Sortie nature – Yoga et randonnée Suhescun, 25 juin 2022, Suhescun.

Sortie nature – Yoga et randonnée Suhescun

2022-06-25 09:30:00 – 2022-06-25 17:30:00

Suhescun Pyrénées-Atlantiques Suhescun

3 3 EUR Organisé par le CPIE Pays Basque avec Bertrand SIESS, accompagnateur moyenne et enseignant de yoga traditionnel.

Randonnée douce entrecoupée de courtes sessions de pleine conscience. La séance de Yoga traditionnelle est prévue dans un lieu approprié pour s’immerger dans le paysage à l’écoute des sensations du corps et des sollicitations du mental. Bien que la séance alterne techniques respiratoires et relaxation, avec un enchaînement de postures faciles, il s’agira avant tout de s’offrir un moment de silence à l’écoute des sons et des sollicitations extérieures.

Dénivelé : 350 m +/ -. Itinéraire varié sans difficultés techniques mais avec la présence d’une forte pente.

Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée. Bâtons conseillés.

Tapis de sol fourni pour la séance de Yoga. Couverture polaire personnelle conseillée pour votre confort.

Suhescun

