Westhalten

Sortie nature Westhalten, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Westhalten. Sortie nature 2021-07-10 – 2021-07-10

Westhalten Haut-Rhin Westhalten EUR Rendez vous à l’entrée de la cave pour une découverte de la faune et la flore du site Bollenberg en partenariat avec Hubert OTT membre de Rouffach Incitation Nature.

Envie de grands espaces ! Découvrez un espace naturel remarquable avec une faune et une flore exceptionnelle. Pour parfaire cette matinée le Restaurant Au Vieux Pressoir vous propose un déjeuner champêtre ( 25 € par personne boissons incluses). Il est vivement recommandé de réserver. +33 3 89 49 60 04

Deux heures de balades et de description des particularités de ce site protégé . Possibilité de partager un repas issu des produits de la Ferme du Bollenberg. Uniquement sur réservation. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

