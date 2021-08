Westhalten Westhalten Haut-Rhin, Westhalten Sortie Nature Westhalten Westhalten Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Westhalten

Sortie Nature Westhalten, 14 août 2021, Westhalten. Sortie Nature 2021-08-14 – 2021-08-14

Westhalten Haut-Rhin Westhalten Rendez-vous à 9H45 à l’entrée de la cave pour une découverte de la faune et de la flore du site Bollenberg en partenariat avec Hubert OTT membre de Rouffach Incitation Nature. Vous profiterez de deux heures de balades et d’une description des particularités de ce site protégé. Il y a également la possibilité de partager un repas issu des produits de la Ferme du Bollenberg au prix de 25 € par personne (assiette froide et boissons). Uniquement sur réservation par courriel à appollinemeyer@bollenberg.com OU par téléphone au 0389496710 +33 3 89 49 67 10 Rendez-vous à 9H45 à l’entrée de la cave pour une découverte de la faune et de la flore du site Bollenberg en partenariat avec Hubert OTT membre de Rouffach Incitation Nature. Vous profiterez de deux heures de balades et d’une description des particularités de ce site protégé. Il y a également la possibilité de partager un repas issu des produits de la Ferme du Bollenberg au prix de 25 € par personne (assiette froide et boissons). Uniquement sur réservation par courriel à appollinemeyer@bollenberg.com OU par téléphone au 0389496710 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Westhalten Autres Lieu Westhalten Adresse Ville Westhalten lieuville 47.94457#7.25739