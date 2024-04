Sortie nature Visite Nature et Patrimoine au clos de l’Abbaye RDV sur le parking du clos de l’abbaye Saint-Jean-de-Thouars, samedi 25 mai 2024.

Sortie nature Visite Nature et Patrimoine au clos de l’Abbaye RDV sur le parking du clos de l’abbaye Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Lors d’une visite à deux voix liant patrimoine historique et naturel, venez participer à une déambulation au clos de l’Abbaye pour découvrir les liens forts qui existent entre histoire d’une part et biodiversité d’autre part.

Réservation obligatoire, nombre de place limité.

En compagnie d’une guide conférencière « Thouars, ville d’art et d’histoire » et d’un médiateur scientifique de la Communauté de Communes du Thouarsais, venez participer à une déambulation au clos de l’Abbaye pour découvrir les liens forts qui existent entre histoire d’une part et biodiversité d’autre part.

L’association Sauvegarde du patrimoine de Saint Jean de Thouars présentera ses actions dans le clos.

Réservation obligatoire, nombre de place limité à 25 personnes. Visite maintenue à partir de 5 personnes minimum.

Animation tout public. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25

RDV sur le parking du clos de l’abbaye Avenue Paul Gallot

Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

L’événement Sortie nature Visite Nature et Patrimoine au clos de l’Abbaye Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2024-04-09 par Maison du Thouarsais