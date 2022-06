SORTIE NATURE Vay Vay Catégories d’évènement: 44170

Vay

SORTIE NATURE Vay, 25 août 2022, Vay. SORTIE NATURE Vay

2022-08-25 – 2022-08-25

Vay 44170 Une Halte migratoire : Observation des oiseaux à l’etang de Clégreuc – de 9h à 12h – Gratuit – organisée par la Maison de la Forêt (Le Gâvre), en partenariat avec la LPO44 – Réservations : 02 40 87 15 11 Vay

