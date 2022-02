Sortie nature : “Une vallée patrimoniale dévoilée !” La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt Catégories d’évènement: La Chaussée-Tirancourt

Somme

Sortie nature : “Une vallée patrimoniale dévoilée !” La Chaussée-Tirancourt, 18 septembre 2022, La Chaussée-Tirancourt. Sortie nature : “Une vallée patrimoniale dévoilée !” La Chaussée-Tirancourt

2022-09-18 14:30:00 – 2022-09-17 17:00:00

La Chaussée-Tirancourt Somme Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature le samedi 17 septembre, de 14h30 à 17h00 dans la commune de La Chaussée-Tirancourt, dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Osez une balade nature à la croisée des patrimoines géologique, biologique et historique dans cette belle vallée de Somme en compagnie de Guillaume et de Gaëlle, du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, qui vous donneront l’envie de revenir ! À découvrir en famille ou entre amis ! Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription.

Prévoir des bottes et des jumelles. Organisé en partenariat avec l’office de tourisme Nièvre & Somme et le CD80. Inscriptions auprès de l’office de tourisme Nièvre & Somme au 03.22.51.46.85 ou officedetourisme@nievresomme.fr Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature le samedi 17 septembre, de 14h30 à 17h00 dans la commune de La Chaussée-Tirancourt, dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Osez une balade nature à la croisée des patrimoines géologique, biologique et historique dans cette belle vallée de Somme en compagnie de Guillaume et de Gaëlle, du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, qui vous donneront l’envie de revenir ! À découvrir en famille ou entre amis ! Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription.

Prévoir des bottes et des jumelles. Organisé en partenariat avec l’office de tourisme Nièvre & Somme et le CD80. Inscriptions auprès de l’office de tourisme Nièvre & Somme au 03.22.51.46.85 ou officedetourisme@nievresomme.fr Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise une sortie nature le samedi 17 septembre, de 14h30 à 17h00 dans la commune de La Chaussée-Tirancourt, dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Osez une balade nature à la croisée des patrimoines géologique, biologique et historique dans cette belle vallée de Somme en compagnie de Guillaume et de Gaëlle, du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, qui vous donneront l’envie de revenir ! À découvrir en famille ou entre amis ! Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription.

Prévoir des bottes et des jumelles. Organisé en partenariat avec l’office de tourisme Nièvre & Somme et le CD80. Inscriptions auprès de l’office de tourisme Nièvre & Somme au 03.22.51.46.85 ou officedetourisme@nievresomme.fr ®C.Lambert

La Chaussée-Tirancourt

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: La Chaussée-Tirancourt, Somme Autres Lieu La Chaussée-Tirancourt Adresse Ville La Chaussée-Tirancourt lieuville La Chaussée-Tirancourt Departement Somme

La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaussee-tirancourt/

Sortie nature : “Une vallée patrimoniale dévoilée !” La Chaussée-Tirancourt 2022-09-18 was last modified: by Sortie nature : “Une vallée patrimoniale dévoilée !” La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt 18 septembre 2022 La Chaussée-Tirancourt Somme

La Chaussée-Tirancourt Somme