Sortie nature « Une recyclerie pas comme les autres » Le Hangar d’AIMA Osserain-Rivareyte Pyrénées-Atlantiques

Au hangar d’Osserain, vous découvrez les différentes actions mises en place par une recyclerie engagée dans l’économie circulaire l’espace mobilier pour les particuliers, le matériel de qualité et en grande quantité pour les professionnels, la boutique de vêtements Le coin du trocoeur , les convois à l’international… Cet après-midi sera l’occasion de parler de la Loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) et de réfléchir à nos modes de vie afin de tendre vers une consommation plus durable.

Prévoir chaussures de marche type tennis, eau. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 17:00:00

Le Hangar d’AIMA D933

Osserain-Rivareyte 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

