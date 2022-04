Sortie nature : Une nuit sur une île Marzy, 11 juillet 2022, Marzy.

Sortie nature : Une nuit sur une île Marzy

2022-07-11 – 2022-08-23

Marzy Nièvre Marzy

Nous vous proposons de vivre ces moments uniques, la tête dans les étoiles au cœur de la « Loire sauvage ». Nous partons en bateau vers 15h, et l’après midi sera consacré à la pratique de la pêche pour l’apéritif du soir…

Nous accosterons le long d’une île pour monter notre campement et tenter d’observer le castor au clair de lune avant de nous endormir sous nos tentes avec pour seul bruit le courant dans les « verdiaux ».

La matinée du lendemain sera consacrée à la découverte des oiseaux.

En juillet : les 11 et 12, les 18 et 19, les 25 et 26.

En août : 1er et 2, 8 et 9, 16 et 17, 22 et 23.

instant-nature-page@wanadoo.fr +33 3 86 57 98 76 https://www.instant-nature.org/

Nous vous proposons de vivre ces moments uniques, la tête dans les étoiles au cœur de la « Loire sauvage ». Nous partons en bateau vers 15h, et l’après midi sera consacré à la pratique de la pêche pour l’apéritif du soir…

Nous accosterons le long d’une île pour monter notre campement et tenter d’observer le castor au clair de lune avant de nous endormir sous nos tentes avec pour seul bruit le courant dans les « verdiaux ».

La matinée du lendemain sera consacrée à la découverte des oiseaux.

En juillet : les 11 et 12, les 18 et 19, les 25 et 26.

En août : 1er et 2, 8 et 9, 16 et 17, 22 et 23.

Marzy

dernière mise à jour : 2022-04-12 par