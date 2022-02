Sortie nature «Une nuit à Sacy, ça vous dit ?» Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Catégories d’évènement: Oise

Saint-Martin-Longueau

Sortie nature «Une nuit à Sacy, ça vous dit ?» Saint-Martin-Longueau, 16 juin 2022, Saint-Martin-Longueau. Sortie nature «Une nuit à Sacy, ça vous dit ?» Saint-Martin-Longueau

2022-06-16 – 2022-06-16

Saint-Martin-Longueau Oise Saint-Martin-Longueau Le Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France propose une approche nocturne du monde animal… chats huants (oiseau de proie) et garnoules seront recherchées… À observer en famille ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. Prévoir des chaussures de marche. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte Le Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France propose une approche nocturne du monde animal… chats huants (oiseau de proie) et garnoules seront recherchées… À observer en famille ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. Prévoir des chaussures de marche. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte tourisme@oise-halatte.fr +33 3 44 72 35 90 https://oisehalatte-tourisme.eu/ Le Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France propose une approche nocturne du monde animal… chats huants (oiseau de proie) et garnoules seront recherchées… À observer en famille ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise. Prévoir des chaussures de marche. Places limitées. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte ©X.RENOUX_OT

Saint-Martin-Longueau

dernière mise à jour : 2022-02-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Martin-Longueau Autres Lieu Saint-Martin-Longueau Adresse Ville Saint-Martin-Longueau lieuville Saint-Martin-Longueau Departement Oise

Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-longueau/

Sortie nature «Une nuit à Sacy, ça vous dit ?» Saint-Martin-Longueau 2022-06-16 was last modified: by Sortie nature «Une nuit à Sacy, ça vous dit ?» Saint-Martin-Longueau Saint-Martin-Longueau 16 juin 2022 Oise Saint-Martin-Longueau

Saint-Martin-Longueau Oise