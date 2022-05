SORTIE NATURE UNE COLOCATION AVEC LES OISEAUX » Palavas-les-Flots, 7 juillet 2022, Palavas-les-Flots.

2022-07-07 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-07 12:00:00 12:00:00

Palavas-les-Flots Hérault

9h30 à 12h Sortie en vélo Une colocation avec les oiseaux » à partir de 6 ans Durée 2h30 Pensez à prendre : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo du jour, eau et anti-moustique. Plage du Prévost Gratuit Infos et réservations : 04 67 07 73 34 – tourisme@ot-palavaslesflots.com En partenariat avec SYBLE : www.syble.fr Échasses, gravelots, sternes…tout comme les promeneurs, ils ont investi le littoral aux beaux jours. Observons ces paysages qui façonnent nos territoires et découvrons les animaux qui y vivent.

+33 4 67 07 73 34

