Sortie nature : une chouette nuit Coincy, 15 avril 2022, Coincy.

Sortie nature : une chouette nuit Coincy

2022-04-15 19:00:00 – 2022-04-15 21:00:00

Coincy Aisne Coincy

0 0 SORTIE NATURE : Une chouette nuit

Une soirée à la Hottée ? Flavien et l’association Conte et Raconte vous emmèneront dans le monde fabuleux des rapaces nocturnes et des contes féériques. Découvrez la Hottée du Diable comme vous ne l’avez jamais vue … ni entendue !

De 19h à 21h

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune et l’association Conte et Raconte

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

SORTIE NATURE : Une chouette nuit

Une soirée à la Hottée ? Flavien et l’association Conte et Raconte vous emmèneront dans le monde fabuleux des rapaces nocturnes et des contes féériques. Découvrez la Hottée du Diable comme vous ne l’avez jamais vue … ni entendue !

De 19h à 21h

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune et l’association Conte et Raconte

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96

SORTIE NATURE : Une chouette nuit

Une soirée à la Hottée ? Flavien et l’association Conte et Raconte vous emmèneront dans le monde fabuleux des rapaces nocturnes et des contes féériques. Découvrez la Hottée du Diable comme vous ne l’avez jamais vue … ni entendue !

De 19h à 21h

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune et l’association Conte et Raconte

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Agence Aisne Tourisme

Coincy

dernière mise à jour : 2022-02-01 par