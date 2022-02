Sortie Nature : un week-end au Larris du Berger ! Gauville Gauville Catégories d’évènement: Gauville

Somme

Sortie Nature : un week-end au Larris du Berger ! Gauville, 14 mai 2022, Gauville. Sortie Nature : un week-end au Larris du Berger ! Gauville

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-15 18:30:00

Gauville Somme Gauville Notre conservateur bénévole vous ouvre les portes de son terrain de jeu favori pour découvrir un patrimoine typique d’un larris normand/picard.

Vous avez le choix entre samedi ou dimanche. N’hésitez pas à le vivre en famille ou entre amis ! Prévoir des chaussures de marche.

C. Lambert – CEN Hauts-de-France

Gauville

