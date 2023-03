SORTIE NATURE : UN URODÈLE A FAIT LE PRINTEMPS, 14 avril 2023, Trésauvaux Trésauvaux.

SORTIE NATURE : UN URODÈLE A FAIT LE PRINTEMPS

Trésauvaux Meuse

2023-04-14 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-14 22:00:00 22:00:00

Trésauvaux

Meuse

Trésauvaux

Les mares constituent des milieux peuplés d’insectes, de crustacés et de mollusques, mais aussi d’Amphibiens : Anoures (crapauds et grenouilles) et Urodèles (tritons et salamandres) s’y retrouvent au printemps pour s’y reproduire. Les mares sont donc indispensables à leur survie et à leur déplacement. Lors de cette sortie encadrée par un animateur naturaliste, venez en apprendre plus sur ces milieux aquatiques riches mais fragiles.

Inscription obligatoire.

Trésauvaux

dernière mise à jour : 2023-02-28 par