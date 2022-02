Sortie nature – Un trésor dans la Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Sortie nature – Un trésor dans la Rouvre
RDV Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL
Athis-Val de Rouvre

2022-08-22 10:00:00 – 2022-08-22 12:00:00

Athis-Val de Rouvre Orne Partez sur la piste du trésor de la Rouvre : la Mulette perlière ! Cette moule d’eau douce, en voie de disparition dans nos rivière, a un cycle de vie bien curieux lié aux saumons atlantique et aux truites fario… et bien d’autres anecdotes à découvrir lors de cette sortie ! Prévoir des bottes

Sur réservation

Partez sur la piste du trésor de la Rouvre : la Mulette perlière ! Cette moule d'eau douce, en voie de disparition dans nos rivière, a un cycle de vie bien curieux lié aux saumons atlantique et aux truites fario… et bien d'autres anecdotes à découvrir lors de cette sortie !

Prévoir des bottes

Sur réservation

Dès 12 ans

Sur réservation

Dès 12 ans RDV Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

