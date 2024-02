Sortie nature « Un jardin bien pensé » Parking église d’Oneix Amendeuix-Oneix, vendredi 8 mars 2024.

Sortie nature « Un jardin bien pensé » Parking église d’Oneix Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques

Avec Jean-Pierre Robin, pépiniériste à la retraite, qui nous nous les portes de son jardin le temps d’une journée. Il vous prodigue ses idées pour créer et entretenir un espace environnement paysager autour de la maison jardin d’ornement, potager, verger, bocage… mais aussi récupération d’eau pluviale, abris hivernaux, matériel adapté et ergonomique. Une séance de taille d’arbres fruitiers viendra clôturer cette visite. Pensez à apporter une photo de vos fruitiers pour du conseil adapté ! Prévoir casse-croûte, eau, une paire de chaussures pour le jardin (ou bottes) et une autre pour l’intérieur, vêtements chauds et de pluie, une photo de vos fruitiers à tailler (facultatif). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 09:00:00

fin : 2024-03-08 17:00:00

Parking église d’Oneix Oneix

Amendeuix-Oneix 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

L’événement Sortie nature « Un jardin bien pensé » Amendeuix-Oneix a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Pays Basque