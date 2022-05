Sortie nature – Trésors des dunes Créances, 11 août 2022, Créances.

Sortie nature – Trésors des dunes Créances

2022-08-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-11

Créances Manche

Découverte de magnifiques panoramas à partir des crêtes des dunes et observation des plantes du sable adaptées à des conditions de vie extrêmes et des petites bêtes qui y vivent. nPrévoir chapeaux et chaussures de randonnées. Réservation auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte.

Découverte de magnifiques panoramas à partir des crêtes des dunes et observation des plantes du sable adaptées à des conditions de vie extrêmes et des petites bêtes qui y vivent. nPrévoir chapeaux et chaussures de randonnées. Réservation auprès de…

Découverte de magnifiques panoramas à partir des crêtes des dunes et observation des plantes du sable adaptées à des conditions de vie extrêmes et des petites bêtes qui y vivent. nPrévoir chapeaux et chaussures de randonnées. Réservation auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte.

Créances

dernière mise à jour : 2022-05-14 par