Sortie nature – Trésors de nos plages Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Sortie nature – Trésors de nos plages Parking des dunes Bon-Abri Saint-Brieuc 2022-08-02

2022-08-02 – 2022-08-02 Parking des dunes Bon-Abri

Saint-Brieuc 22120 Nos plages ne sont pas faites que de sable ! En cherchant, c’est une multitude de trésors que l’on découvre. Coquillages, algues, œufs de raies, de requin, insectes, plumes forment ce que l’on appelle la laisse de mer. Nos plages ne sont pas faites que de sable ! En cherchant, c’est une multitude de trésors que l’on découvre. Coquillages, algues, œufs de raies, de requin, insectes, plumes forment ce que l’on appelle la laisse de mer. Parking des dunes Bon-Abri Saint-Brieuc

Lieu Saint-Brieuc Adresse Parking des dunes Bon-Abri

