Chapelle Saint Ronan Kerlaëron Plozévet

2022-08-26 21:00:00 – 2022-08-26 22:30:00

Finistère Plozévet Trame noire késako? Et si vous vous mettiez dans la peau d’une chauve souris ? Laissez vous guider par les étoiles et entrez dans le monde de la nuit.

Trame noire késako? Et si vous vous mettiez dans la peau d'une chauve souris ? Laissez vous guider par les étoiles et entrez dans le monde de la nuit.

20 participants maximum sur réservation. animateur.enviro@cchpb.com +33 6 73 86 64 71

