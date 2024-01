SORTIE NATURE TOUT ET SON CONTRAIRE A-T-ON BESOIN DE THÉORIE POUR CULTIVER? Rue du Moulin Volmunster, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche

Johann MATHIEU de la Ferme Affable

Cultiver, voilà une activité banalement humaine. Banalité pourtant devenue centre de virulents débats théoriques où les arguments contraires s’évertuent à s’entretuer. À nos yeux, LA vérité en agriculture semble devoir être oubliée pour une raison simple: s’il devait exister une vérité universelle concernant les lois de la nature qui régissent la culture, alors celle-ci

serait à l’échelle de l’univers tout entier. L’art de cultiver étant toujours pratiqué par un être humain au cœur d’un environnement localisé et restreint signifie que cette activité n’est jamais concernée par toutes les lois de la nature en même temps… Pourtant les faiseurs de méthodes infaillibles, naturelles sont légion. Le «il FAUT cultiver de telle façon» est Roi. Alors, nous, on en fait quoi de tout ça? A-t-on vraiment besoin de théorie pour cultiver? Nous vous proposons, pour élucider ce mystère, une petite initiation à l’observation pratique pour être humain d’ici et maintenant, de chair et d’os localisé dans un environnement donné!

Places limitées, sur réservation au 03 87 96 76 40

Organisée par la Ferme Affable et le Moulin d’Eschviller

Voici le lien https://www.calameo.com/read/007142381214867aff29cTout public

0 EUR.

Rue du Moulin Eschviller

Volmunster 57720 Moselle Grand Est resa@moulindeschviller.fr

