Sortie nature : Tour de la falaise d’Amont

2022-06-11 – 2022-06-11 Sortie nature animée par le Département de Seine-Maritime. Randonnée découverte de la falaise d’Amont en passant par le sentier du littoral et le chemin du Mont. Du belvédère reconnu aux boisements inconnus. Rendez-vous devant la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, à Etretat.

Date : le samedi 11 juin à 14h30.

