Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France L’Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ +33 3 22 89 63 96 À vos chaussures pour une découverte du patrimoine naturel de cette belle vallée des Évoissons ! Prévoir des chaussures de marche.

