SORTIE NATURE « SUR LES TRACES DES GLOBE-TROTTEURS DU BORD DE MER », 12 novembre 2022, . SORTIE NATURE « SUR LES TRACES DES GLOBE-TROTTEURS DU BORD DE MER »



2022-11-12 – 2022-11-12 15h-17h Rendez-vous sur le littoral pour découvrir les espèces dites introduites, celles qui ont été

déplacées par l’homme hors de leur région d’origine.

Les indices collectés lors de votre enquête seront directement envoyés aux scientifiques du

Muséum national d’Histoire naturelle puis compilés, au niveau européen dans le cadre de la

stratégie pour le milieu marin. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

