Charmes Vosges 2.5 EUR Partez sur les traces des castors qui vivent autour de Charmes ! Votre guide vous mènera sur leurs traces : arbres, terriers, barrages…

Apportez vos propres jumelles. Tenue sombre et baskets.

Réservation à l'Office de Tourisme de Charmes, 2 rue Porte de Mozelle. Tél : 03 29 66 01 86

