Les Voivres Vosges Partons sur les traces de la faune en pistant les indices de présence. Une balade nature pour découvrir la vie dans nos forêts.

Partenariat financier du Conseil départemental des Vosges. Appui en communication du Conservatoire Régional des Espaces naturels. Sur réservation auprès de Leaudici ou à l’office de tourisme. Adulte 5 euros, Famille (1 adulte avec enfants) 10 euros. INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD. ODCVL

