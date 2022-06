Sortie nature sur le circuit des roches

Sortie nature sur le circuit des roches, 1 août 2022, . Sortie nature sur le circuit des roches

2022-08-01 – 2022-08-01 Vous respirerez l’air pur de la forêt tout en passant par des lieux mythiques de notre vallée et de superbes massifs de grès au nom évocateur : la roche du Cheval Tombé, la Salière, la Roche des Fées, les Rondes Roches. Equipements à prévoir : chaussures de marche, bâtons de marche (recommandé), couvre-chef et dans votre sac à dos : de l’eau, fruits secs, crème solaire, papier hygiénique, kway. Vous respirerez l’air pur de la forêt tout en passant par des lieux mythiques de notre vallée et de superbes massifs de grès au nom évocateur : la roche du Cheval Tombé, la Salière, la Roche des Fées, les Rondes Roches. Equipements à prévoir : chaussures de marche, bâtons de marche (recommandé), couvre-chef et dans votre sac à dos : de l’eau, fruits secs, crème solaire, papier hygiénique, kway. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville